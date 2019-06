ATENTIE! Se pregateste o REVENIRE in forta! "The Special One" vrea sa ANTRENEZE din nou: "Ma gandesc la Cupa Mondiala sau Campionatul European"

Dupa ce a plecat de la Manchester United, Jose Mourinho nu a mai antrenat pe nimeni. Antrenorul portughez spune ca ar vrea sa revina in antrenorat doar ca vrea o noua provocare, l-ar tenta sa castige un Campionat Europen sau Cupa Mondiala cu o echipa nationala.

"Ma gandesc la Cupa Mondiala sau Campionatul European. De mult timp imi doresc o astfel de provocare. In momentul de fata, ma vad antrenand o echipa nationala, nu una de club. Este selectionata Portugaliei cea mai buna pentru mine? Nu neaparat. Vreau sa concurez in noi competitii" a declarat Mourinho pentru Eleven Sports.

Totusi, Mourinho nu ar exclude o revenire la o echipa de club. Celtic, Roma si Newcastle au fost echipele care s-au interesat de Mourinho dupa ce acesta a plecat de la United.

"Sa castig al cincilea campionat intr-o tara diferita sau Champions League pentru a treia oara, cu o alta echipa, sunt lucruri pe care mi-ar placea sa le fac" a mai declarat Mourinho.

