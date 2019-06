"E cel mai slab sezon din istorie! Nici Mourinho nu ramanea antrenor, daca avea rezultatele lui Rednic!" Analiza dura a unui fost jucator important al lui Dinamo

Un fost fotbalist al lui Dinamo spune ca scandalul trebuie incheiat, iar Neagoe are nevoie de liniste ca sa pregateasca noul sezon.

El spune ca intelege atasamentul fanilor pentru Rednic, dar rezultatele din campionatul recent incheiat nu le da dreptate.

"Nu castiga nimeni, dar pierde Dinamo"



„Dinamo e un club mare, care tine capul de afis, cu bune sau cu rele. Prezinta interes si e normal ca lumea sa fie atenta ce se intampla acolo, iar presa sa comenteze tot ce se intampla la club. Din punctul meu de vedere, e un razboi din care, din pacate, pierde doar clubul, pentru ca nici patronatul si conducerea, nici suporterii nu au ce castiga. Ambele tabere sunt la fel de importante, si-au umflat muschii, dar cine nu isi da seama ca greseste daca continua pe calea astea va face un mare rau. Nu are ce sa rezulte bun, dar Dinamo va pierde sigur.

E normal ca frustrarile sa fie mari. Termini pe locul 9, esti eliminat din Cupa de o echipa de Liga 3, jocul sufera, supoterii nu vin la stadion si sunt nemultumiti, dintre jucatorii adusi confirma prea putini... Trebuie sa se linisteasca apele cat mai repede, antrenorul nou trebuie sa-si faca treaba in liniste. Indiferent cum il cheama si unde a fost, el e acum antrenorul lui Dinamo si are nevoie de sprijin. Trebuie unite fortele si lasate orgoliile deoparte, pentru ca nu are decat clubul de pierdut. Mai ales dupa un sezon care a fost, din pacate, cel mai slab din istoria lui Dinamo.

"Cu o strategie clara, pe termen lung, Dinamo termina usor in top 3"

In afara de liniste, Dinamo are nevoie de o strategie clara, echilibrata, pe termen mai lung, de o stabilizare a lotului, sa fie toti jucatorii luati inainte de inceperea pregatirii de vara, si de o liniste financiara. Cu liniste financiara si cu libertate pentru antrenor ca sa pregateasca echipa si sa aduca jucatorii care ii trebuie, Dinamo poate termina usor in primele 3 locuri in sezonul urmator, iar in play-off poate ajunge usor. Nivelul de sezonul asta in play-off nu a fost senzational, iar Dinamo nu are nicio scuza ca nu a ajuns acolo si ca, apoi, nu a castigat play-out-ul.

Dinamo s-a batut cu Medias, o echipa aflata in insolventa, cu probleme financiare, unde jucatorii boicotau antrenamentele si cantonamentele. Nu aveau acolo de nici unele si au castigat play-out-ul, avand buget mult mai mic ca Dinamo. Asta nu inseamna ca banul nu e totul si ca omul sfinteste locul? Ma refer la Edi Iordanescu...

"Neagoe e un tip serios, se poate ajuta singur cu rezultate bune"



Neagoe trebuie sa se astepte la presiune mare la Dinamo, mai ales in conjunctura actuala. El a cazut la mijloc intr-un razboi intre patronat si suporterii mai patimasi. Nu ii vine bine, dar e un tip serios. L-am cunoscut, am fost coleg cu el in cariera mea de jucator (n.r. - cei doi au fost colegi la Farul si Dinamo), e un tip dedicat fotbalului. Are si o experienta, face aproape 15 ani de antrenorat, a stat mult si pe langa Victor Piturca la echipa nationala, a facut treaba buna Pandurii, Iasi si Sepsi... Noi trebuie sa ii dam credit, iar el se poate ajuta singur cu rezultate bune.

Pacat ca lumea se uita, rade si se bucura de necazul nostru. Eu inteleg ca ultrasii il sustin pe Rednic, bravo lor, foarte bine. Dar sa nu uitam ca echipa asta a terminat pe locul 9, a fost eliminata din Cupa Romaniei de un club din Liga a 3-a si ne-a luat fata o echipa care nu avea nici apa la antrenament... Ar fi bine sa nu uitam lucrurile astea. Si Mourinho, cand nu a avut rezultate la Manchester United, a fost dat afara. Orice antrenor, chiar si Mourinho, este tinut in functie de rezultatele echipei, iar cu rezultatele lui Dinamo din acest sezon orice antrenor pleca”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.