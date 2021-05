Tanarul fotbalist dorit de Real si Bayern raspunde speculatiilor! Ce decizie a luat Camavinga cu privire la viitorul sau

Mijlocasul lui Rennes este dorit de marile cluburi din Europa, dar nu si-a ales inca destinatia.

Eduardo Camavinga este "flatat" de interesul celor de la Real Madrid si Bayern Munchen, dar mijlocasul francez declara ca nu a luat inca o decizie cu privire la viitorul sau.

La doar 18 ani, mijlocasul lui Rennes a reusit sa atraga privirile marilor cluburi din Europa si a strans deja trei meciuri in nationala de mare a Frantei.

Oficialii lui Real Madrid il monitorizeaza de mult pe tanarul jucator, iar Bayern a inceput sa concureze cu gigantii din Spania pentru semnatura lui promitatorului jucator.

Bayern Munchen doreste sa-si intinereasca lotul, dupa ce Julian Nagelsmann a fost instalat pe banca tehnica a "bavarezilor", iar impreuna cu tehnicianul german din sezonul urmator va veni si fundasul central Dayot Upamecano.

"Ma simt flatat de interesul lui Real Madrid si al celor de la Bayern Munchen. Nu pot sa mint, dar nu m-am decis inca cu familia mea ce vreau sa fac in viitor.", a declarat Eduardo Camavinga pentru televiziunea franceza Telefoot.

Rennes se claseaza pe locul 7, la un punct de pozitia care duce in Europa League, iar clubul francez trage tare in ultimele etape pentru a-si asigura prezenta in competitile europene de anul viitor.

Tweet bayern Real camavinga Citeste si: