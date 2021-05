Fanii lui Real, in alerta! Sergio Ramos, tot mai aproape de PSG! Cum s-a dat de gol ca ar putea ajunge la campioana Frantei

Fundasul lui Real Madrid nu s-a inteles pana acum cu sefii de la Madrid pentru prelungirea intelegerii din cauza pretentiilor salariale prea mari.

Sergio Ramos s-ar putea sa plece din vara la un alt club mare din Europa. Capitanul spaniol este dorit de Paris-Saint Germain, iar francezii il pot transfera gratuit la finalul sezonului actual.

Legenda lui Real Madrid s-a dat de gol cu privire la intentiile sale prin ceea ce a facut pe retelele de socializare. Starul lui Real Madrid a inceput sa ii urmareasca pe jucatorii lui PSG pe Instagram, imediat dupa ce Neymar si-a prelungit contractul cu formatia pariziana, lucru care i-a pus in alerta pe suporterii campioanei Spaniei.

Echipa de pe Santiago Bernabeu nu a reusit sa il convinga pe Sergio Ramos sa ramana la Real Madrid din sezonul urmator, iar contractul sau va expira pe 30 iunie.

Sergio Ramos a fost doborat de accidentari in acest sezon si nu a reusit sa-i ajute pe "Los Blancos" sa ajunga in finala Champions League din acest an.

Fostul campion european a jucat miercuri in meciul cu Chelsea din semifinalele Champions League, insa a avut o prestatie stearsa. Spaniolul a jucat doar 21 de meciuri in tricoul lui Real Madrid in acest sezon si nu a reusit sa se ridice la nivelul presatilor din ani trecuti.