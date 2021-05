ISTORIC! VAR show la Real - Sevilla: penalty pentru ambele echipe la distanta de cateva secunde! Arbitrul s-a dus sa vada totul pe monitor. E faza care face inconjurul planetei

Real - Sevilla a avut parte de momente incredibile in final!

La 1-1, in minutul 74, au avut loc doua faze de penalty in decurs de numai cateva minute.

Mai intai, o minge inalta l-a atins in mana pe Eder Militao. Sevilla a cerut penalty, dar Martinez Munuera a lasat jocul sa continue. Pe contraatac, Benzema a scapat singur spre poarta adversa. Bounou l-a faultat in duel 1 contra 1 si Real ar fi trebuit sa primeasca, in mod normal, 11 metri.



In camera VAR s-a analizat insa, mai intai, potentialul penalty care ar fi trebuit acordat in favoarea Sevillei. Arbitrul a fost chemat la marginea terenului si a revazut faza de hent la Militao. Martinez Munuera a considerat ca brazilianul a procedat neregulamentar si a indicat punctul cu var din careul Madridului! Rakitic a batut si a facut 2-1 in favoarea vizitatorilor.

Real - Sevilla s-a terminat 2-2. Madridul a egalat in minutul 93, dupa un autogol al lui Diego Carlos.

Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, lupta pentru titlu in La Liga e nebuna de tot. Atletico e prima, cu 77 de puncte, doua peste Real si Barcelona. Sevilla e pe 4, cu 71 de puncte.