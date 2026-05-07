Șutul luat de la FCSB, un pas înainte: atacantul care l-a păcălit pe Becali, aproape de lovitura carierei

Există viață și după FCSB. Și, în ultimii ani, mulți jucători au ajuns la o situație mai bună, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar, după ce au încheiat socotelile cu formația patronată de Gigi Becali.
Italianul Andrea Compagno (30 de ani) a fost cel mai bun exemplu, în acest sens. Sport.ro a arătat aici cum fostul vârf al roș-albaștrilor a dat lovitura carierei, în octombrie 2025, la 20 de luni după ce a fost vândut de FCSB, în schimbul unei sume ridicole: 120,000 de euro.
Dar cazul Compagno nu e unul izolat. Iar acum, un alt fost atacant al roș-albaștrilor e pe cale să aibă o mare performanță, la mai puțin de un an după ce a părăsit Superliga noastră.
Jordan Gele joacă barajul promovării, în Qatar
În februarie 2025, Gigi Becali a făcut o mutare cel puțin bizară: l-a luat pe Jordan Gele, de la Unirea Slobozia. Iată ce spunea Gigi Becali, când FCSB l-a legitimat pe vârful francez: „Cred că am luat cel mai tare atacant străin care a jucat vreodată în România! Așa ceva… atacant… Se învârtea de parcă e titirez la înălțimea lui. Și tehnică, și viteză, și forță. Ăsta e Lewandowski. El nu doar că e buldozer. E buldozer Ferrari!“.
Așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, evaluarea lui Becali a fost total greșită. Cifrele lui Jordan Gele, la FCSB, vorbesc de la sine: 12 meciuri, 1 gol, 2 pase de gol și un total de 346 de minute pe teren.
Această mutare neinspirată a produs și o „gaură“ în bugetul FCSB-ului. După cum a admis chiar Gigi Becali: „I-am dat drumul liber și i-am dat bani să plece“.
La scurt timp după ce a reziliat contractul cu campioana României, Jordan Gele (33 de ani) a semnat cu Al-Kharitiyath, formație din liga a doua din Qatar. Ceea ce spune totul despre valoarea atacantului francez. Și, totuși, Gele a ajuns la mai bine! Pe lângă faptul că a încasat petrodolarii arabilor, în ultimul an, el e pe cale să dea lovitura și din punct de vedere sportiv.
Vineri, de la ora 19:00, ora României, Jordan Gele va juca barajul de promovare în Qatar Stars League, în meciul Al-Shahaniya – Al-Kharitiyath. Învingătoarea își va câștiga locul în viitorul sezon din prima ligă.