L-au ajuns „blestemele“ lui Becali: atacantul care i-a luat banii degeaba a ratat șansa carierei!

Gigi Becali are o listă lungă cu transferurile ratate pe care le-a finanțat, de când taie și spânzură, la FCSB.

Explicația ține de modul haotic în care cei mai mulți jucători ajung la formația bucureșteană. Având în vedere că la FCSB Faci Ce Spune Becali, regula se aplică și în privința achizițiilor. Iar latifundiarul din Pipera nu prea crede în monitorizare îndelungată, în scouting. La un moment dat, el a explicat cum stă treaba la clubul condus de el: „Mă lămuresc în privința unui jucător, dacă îl văd cinci minute pe teren“.

Firește, cu o asemenea abordare, de foarte multe ori s-a întâmplat ca aducerea unui fotbalist să producă o „gaură“ în buget. Un astfel de caz a fost și cel al transferului lui Jordan Gele, după cum Sport.ro a arătat aici.