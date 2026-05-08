L-au ajuns „blestemele“ lui Becali: atacantul care i-a luat banii degeaba a ratat șansa carierei!

Gigi Becali are o listă lungă cu transferurile ratate pe care le-a finanțat, de când taie și spânzură, la FCSB.
Explicația ține de modul haotic în care cei mai mulți jucători ajung la formația bucureșteană. Având în vedere că la FCSB Faci Ce Spune Becali, regula se aplică și în privința achizițiilor. Iar latifundiarul din Pipera nu prea crede în monitorizare îndelungată, în scouting. La un moment dat, el a explicat cum stă treaba la clubul condus de el: „Mă lămuresc în privința unui jucător, dacă îl văd cinci minute pe teren“.
Firește, cu o asemenea abordare, de foarte multe ori s-a întâmplat ca aducerea unui fotbalist să producă o „gaură“ în buget. Un astfel de caz a fost și cel al transferului lui Jordan Gele, după cum Sport.ro a arătat aici.
Jordan Gele a ratat promovarea în Qatar Stars League
Cu cifre extrem de modeste, la FCSB, atacantul francez de 33 de ani a costat clubului aproximativ un milion de euro! Și nici n-a acceptat rezilierea contractului fără să fie despăgubit!
„I-am dat drumul liber și i-am dat bani să plece“, a povestit Gigi Becali, în vara anului trecut. După această despărțire profitabilă, Gele și-a găsit imediat echipă. Pentru că a semnat cu Al-Kharitiyath din liga a doua din Qatar.
După un sezon 2025-2026, în care a terminat pe locul 2 în campionatul ligii secunde, Gele a jucat, astăzi, barajul promovării cu Al-Shahaniya. Din păcate pentru vârful francez, meciul a fost un dezastru pentru echipa sa!
Cu Jordan Gele titular și integralist, Al-Kharitiyath a fost zdrobită de Al-Shahaniya, scor 3-0. Ceea ce înseamnă că fostul atacant al FCSB-ului a ratat șansa carierei, de a juca în Qatar Stars League la 33 de ani, pe un contract mărit.