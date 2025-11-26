Centrul Internaţional pentru Studii Sportive (CIES), în cel mai recent raport al său, a clasat cele mai bune echipe europene de fotbal pe baza profiturilor obţinute pe piaţa transferurilor în ultimele cinci sezoane.

Eintracht Frankfurt a ocupat primul loc în această ierarhie, potrivit L'Equipe. Dar locul fruntaş obținut de formația germană nu este o noutate, clubul fiind specialist în materie de profituri pe piaţa transferurilor. În ierarhia publicată pe site-ul său, marţi, CIES a clasat gruparea aflată în prezent pe locul 6 în Bundesliga în fruntea "regilor tranzacţiilor" din fotbalul mondial din 2021 încoace.

În această perioadă, Eintracht a avut venituri de 364 de milioane de euro, faţă de cheltuieli de 78 de milioane de euro. Cu un profit de 286 de milioane de euro, trupa din Frankfurt este cu mult înaintea echipei engleze Brighton, aflată pe locul doi (+221 de milioane de euro).

Nemții au dat lovitura cu trei jucători



Contractele recente cu Randal Kolo Muani şi Omar Marmoush (foto), ambii sosiţi gratuit şi vânduţi la preţuri exorbitante (pentru 90 de milioane de euro la PSG, respectiv 75 de milioane de euro la Manchester City), se înscriu în această tendinţă, la fel ca şi plecarea lui Hugo Ekitike la Liverpool pentru 90 de milioane de euro, după ce fusese cumpărat pentru 31,5 milioane de euro, cu un an mai devreme.

Al-Hilal, un sac fără fund

În schimb, studiul dezvăluie şi cele mai slabe performanţe în acest domeniu. Al-Hilal este echipa cu cele mai mari pierderi (206 milioane de euro cheltuieli şi doar 9 milioane de euro venituri).

În rest, potrivit Agerpres, ultimele locuri din clasament sunt ocupate, în mod logic, de cluburile saudite şi engleze, care cheltuiesc în pierdere, dar au alte surse de venit (cum ar fi Manchester United, cu o pierdere de 74 de milioane de euro).

Olympique de Marseille se numără, de asemenea, printre echipele cu un bilanţ negativ (31 de milioane de euro pierderi; 295 de milioane de euro cheltuieli, faţă de 264 de milioane de euro venituri).



Topul celor celor mai bine zece echipe clasate pe baza profiturilor obţinute:

1. Eintracht Frankfurt (Germania) 286 milioane de euro (78 milioane euro cheltuieli, 364 milioane euro încasări)

2. Brighton (Anglia) 221 milioane (171 milioane cheltuieli, 392 milioane încasări)

3. VfB Stuttgart (Germania) 178 milioane (48 milioane cheltuieli, 226 milioane încasări)

4. Atalanta (Italia) 150 milioane (182 milioane cheltuieli, 332 milioane încasări)

5. Benfica (Portugalia) 147 milioane (213 milioane cheltuieli, 360 milioane încasări)

6. Lens (Franţa) 134 milioane (122 milioane cheltuieli, 256 milioane încasări)

7. Udinese (Italia) 128 milioane (52 milioane cheltuieli, 180 milioane încasări)

8. Union Saint-Gilloise (Belgia) 113 milioane (21 milioane cheltuieli, 134 milioane încasări)

9. Lecce (Italia) 113 milioane (17 milioane cheltuieli, 130 milioane încasări)

10. Lille (Franţa) 112 milioane (37 milioane cheltuieli, 149 milioane încasări)

