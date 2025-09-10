Duminică seară, de la ora 18:30, Manchester City primește vizita lui Manchester United pe Etihad în derby-ul orașului. Confruntarea va conta pentru etapa #4 din eșalonul de elită al Angliei.



Ultima întâlnire dintre United și City a avut loc în returul sezonului trecut și s-a încheiat 0-0. Meciul s-a disputat pe Old Trafford, stadionul ”Diavolilor roșii”.



Veste cruntă pentru Manchester City chiar înaintea derby-ului cu United



Omar Marmoush (26 de ani), egipteanul pentru care ”cetățenii” au plătit 75 de milioane de euro celor de la Eintracht Frankfurt, a susținut o accidentare în acțiunea din luna septembrie cu naționala.



El a fost scos în minutul nouă al confruntării cu Burkina Faso, încheiată 0-0.



”Omar Marmoush este indisponibil pentru meciul Manchester City vs Manchester United din cauza unei accidentări la genunchi suferite cu naționala Egiptului.



Marmoush se va întoarce acum la Manchester pentru investigații suplimentare și pentru a începe recuperarea”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.



Cum arată etapa #4 din Premier League

