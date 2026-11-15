Partida de la Madrid a debutat cu un gest controversat al suporterilor spanioli. În timp ce era intonat imnul Angliei, s-au auzit o mulțime de huiduieli din public, iar gestul a fost taxat dur chiar de ziarul spaniol Marca.

Imnul Angliei, huiduit la Madrid de fanii Spaniei. Reacție dură a ziarului Marca

Pe lângă huiduieli, spaniolii au scandat "Suntem campioni mondiali" pe durata imnului Angliei, iar Marca amintește că nu este pentru prima dată când publicul spaniol recurge la aceste gesturi înaintea partidelor internaționale.

La fel s-a întâmplat și în martie, la Villarreal și Barcelona, când adversarele Spaniei au fost Serbia și Egipt.

În replică, oaspeții au huiduit și el imnul Spaniei, însă englezii au fost acoperiți rapid de vocile zecilor de mii de susținători ai "Furia Roja".

"Nu vom ști niciodată dacă începutul în forță al echipei Angliei a avut legătură cu huiduirea imnului său. Ceea ce știm este că huiduirea unui imn este un gest oribil. A oricărui imn. O dovadă de lipsă de bun-simț", a scris Marca.