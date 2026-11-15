Cristi Chivu îl imită pe Luis Enrique! Ce a făcut antrenorul lui Inter la baza de antrenament

Antrenorul nerazzurrilor a instalat un ecran uriaș pe marginea terenului de la Appiano Gentile, după modelul folosit de Luis Enrique la PSG.

Dispozitivul va avea un rol important în pregătirea tactică. Cu ajutorul imaginilor, Chivu și staff-ul său vor putea să le prezinte jucătorilor scheme, poziționări și mișcări, dar și să corecteze mai ușor greșelile apărute la antrenamente.

Cristi Chivu îl imită pe Luis Enrique

Potrivit Tuttosport, ecranul a fost amplasat pe una dintre laturile terenului de la centrul de pregătire. Metoda este deja utilizată de Luis Enrique la Paris Saint-Germain și este inspirată din fotbalul american.