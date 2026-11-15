Cristi Chivu îl imită pe Luis Enrique! Ce a făcut antrenorul lui Inter la baza de antrenament

Cristi Chivu îl imită pe Luis Enrique! Ce a făcut antrenorul lui Inter la baza de antrenament Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a introdus o noutate la baza de pregătire a lui Inter. 

TAGS:
Luis EnriquePSGAppiano GentileInter Milanocristi chivu
Din articol

Antrenorul nerazzurrilor a instalat un ecran uriaș pe marginea terenului de la Appiano Gentile, după modelul folosit de Luis Enrique la PSG.

Dispozitivul va avea un rol important în pregătirea tactică. Cu ajutorul imaginilor, Chivu și staff-ul său vor putea să le prezinte jucătorilor scheme, poziționări și mișcări, dar și să corecteze mai ușor greșelile apărute la antrenamente.

Cristi Chivu îl imită pe Luis Enrique

Potrivit Tuttosport, ecranul a fost amplasat pe una dintre laturile terenului de la centrul de pregătire. Metoda este deja utilizată de Luis Enrique la Paris Saint-Germain și este inspirată din fotbalul american.

Inter continuă pregătirile la Appiano Gentile în pauza internațională, cu un lot redus din cauza convocărilor la echipele naționale. În paralel, baza de antrenament Pinetina trece printr-un amplu proces de modernizare, evaluat la aproximativ 100 de milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Pulhac și Mihai Mironică au fost invitați la Matinalul VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Mihai Mironică au fost invitați la Matinalul VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Remarcatul lui Cornel Dinu din România - Polonia 2-1: „Intrarea a fost benefică”
Remarcatul lui Cornel Dinu din România - Polonia 2-1: „Intrarea a fost benefică”
ULTIMELE STIRI
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Spania - Anglia și Belgia - Italia, derby-urile serii din Nations League, pe Sport.ro! Lamine Yamal vs. Harry Kane
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Luis de la Fuente a luat foc după ce a fost întrebat despre Lamine Yamal: „Nu îmi place”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Italienii au dat verdictul în cazul lui Radu Drăgușin: „Ba era Beckenbauer, ba făcea greșeli banale”

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"


Recomandarile redactiei
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Laurențiu Reghecampf, reacție misterioasă după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Eu așa consider”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Ianis Hagi, apărat după valul de critici! Greșeala lui Gică Hagi din România - Polonia: „Nu îl văd”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Piotr Czachowski a dat în stânga și în dreapta după România - Polonia 2-1: „Am pierdut cu o echipă foarte slabă!”
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Adio, PSV! Olandezii au anunțat transferul lui Dennis Man, după ce a marcat în România - Polonia
Alte subiecte de interes
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Întrebat despre situația lui Mbappe, Luis Enrique a oferit un mesaj savuros! Ce replică a dat spaniolul
Întrebat despre situația lui Mbappe, Luis Enrique a oferit un mesaj savuros! Ce replică a dat spaniolul
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!