Mesaj pentru Cristi Chivu direct de pe Wembley! Cifrele care schimbă situația la Inter

Mesaj pentru Cristi Chivu direct de pe Wembley! Cifrele care schimbă situația la Inter Fotbal extern
SPORT.RO
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Petar Sucic a înscris pentru naționala Croației în eșecul cu Anglia, scor 1-2, în Liga Națiunilor.

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Fotbalistul cotat la 45 de milioane de euro va reveni la Milano cu un moral bun după acțiunea lotului național, unde a ajuns la 26 de selecții și 3 goluri. Potrivit Tuttosport, evoluția de pe Wembley îi consolidează statutul în cadrul echipei pregătite de Cristi Chivu, după ce la precedenta pauză competițională jucătorul își exprimase public nemulțumirea față de minutele primite.

„Croația a pierdut joi seară cu 2-1 pe Wembley, dar Petar Sucic, datorită golului marcat împotriva Angliei, o execuție pentru egalarea de moment, i-a trimis totuși un mesaj, încă unul, lui Cristian Chivu. După nemulțumirile publice exprimate la precedenta pauză, fostul jucător de la Dinamo Zagreb este pregătit așadar să dea din coate pentru a-și face loc în prima echipă a lui Inter la finalul pauzei dedicate echipelor naționale”, a scris publicația italiană.

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Sursa foto: Imago Images.
Sursa foto: Imago Images
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Concurență puternică în linia de mijloc a nerazzurrilor

Statisticile din acest sezon confirmă creșterea de formă a croatului transferat de la Dinamo Zagreb în iunie 2025 pentru 14,6 milioane de euro. În total, în actuala stagiune, mijlocașul central a adunat 14 apariții și 656 de minute în tricoul nerazzurrilor, reușind să marcheze un gol în victoria cu 3-0 împotriva Parmei.

„De altfel, cifrele nu mint. Din cele nouă partide disputate de nerazzurri în luna octombrie, Sucic a jucat cinci ca titular, împotriva celor de la Parma, Bologna, Venezia, Milan și Șahtior Donețk, intrând pe parcurs în celelalte patru (cu Club Brugge, Fiorentina, Feyenoord și Como), au mai notat jurnaliștii italieni.

Pentru a-și păstra locul în primul „11” la Inter, croatul are însă nevoie de constanță, în condițiile în care opțiunile lui Cristi Chivu are soluții la mijlocul terenului. „Sucic va trebui să muncească și mai din greu și să răspundă încă o dată pe teren pentru a găsi continuitate în tricoul nerazzurro. În lupta cu jucătorul de 23 de ani pentru un loc la mijlocul terenului se va adăuga englezul Curtis Jones, refăcut complet după accidentare și dornic să le arate fanilor interiști și în Serie A de ce este capabil. Este vorba, pe scurt, de o competiție sănătoasă într-un compartiment care se bazează și pe neobositul Henrikh Mkhitaryan și în care doar Aleksandar Stankovic, pentru moment, este indisponibil din cauza unei leziuni suferite în timpul antrenamentelor cu Serbia”, a mai transmis sursa citată.

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