Ofertă de peste 50 de milioane de euro din Premier League pentru titularul lui Cristi Chivu

Vârful născut în 2005 a devenit un om de bază atât la gruparea milaneză, cât și la echipa națională a Italiei. Acesta a primit minute din partea antrenorului Cristi Chivu la echipa de club, dar și încredere de la selecționerii Gennaro Gattuso și Roberto Mancini, care l-au utilizat ca titular în ofensiva primei reprezentative italiene.
Evoluțiile sale au atras atenția cluburilor din afara Italiei. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Fabrizio Romano, Newcastle a urmărit situația atacantului în perioada de mercato din vară.
Pio Esposito, dorit de Newcastle United
Newcastle United era pregătită să pună pe masă o sumă importantă pentru a încerca transferul vârfului italian. Oficialii lui Newcastle au luat în calcul o ofertă care depășea pragul de 50 de milioane de euro, însă fotbalistul nu a fost niciodată aproape de o despărțire de formația de pe „Giuseppe Meazza”.
Negocierile dintre cele două cluburi nu au avansat, deoarece conducerea lui Inter Milano îl consideră pe Esposito netransferabil. Conducerea campioanei Italiei nu a luat în calcul cedarea jucătorului, indiferent de propunerile financiare venite pe numele său.
La rândul său, atacantul s-a opus unui transfer. Francesco Pio Esposito nu a dorit să schimbe echipa și își vede viitorul tot în tricoul lui Inter Milano, în ciuda interesului din campionatul Angliei.