Ofertă de peste 50 de milioane de euro din Premier League pentru titularul lui Cristi Chivu

Ofertă de peste 50 de milioane de euro din Premier League pentru titularul lui Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
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Francesco Pio Esposito (21 de ani), atacantul celor de la Inter Milano, s-a aflat în vară pe lista celor de la Newcastle United.

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Francesco Pio EspositoInter Milanocristi chivu
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Vârful născut în 2005 a devenit un om de bază atât la gruparea milaneză, cât și la echipa națională a Italiei. Acesta a primit minute din partea antrenorului Cristi Chivu la echipa de club, dar și încredere de la selecționerii Gennaro Gattuso și Roberto Mancini, care l-au utilizat ca titular în ofensiva primei reprezentative italiene.

Evoluțiile sale au atras atenția cluburilor din afara Italiei. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Fabrizio Romano, Newcastle a urmărit situația atacantului în perioada de mercato din vară.

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Pio Esposito, dorit de Newcastle United

Newcastle United era pregătită să pună pe masă o sumă importantă pentru a încerca transferul vârfului italian. Oficialii lui Newcastle au luat în calcul o ofertă care depășea pragul de 50 de milioane de euro, însă fotbalistul nu a fost niciodată aproape de o despărțire de formația de pe „Giuseppe Meazza”.

Negocierile dintre cele două cluburi nu au avansat, deoarece conducerea lui Inter Milano îl consideră pe Esposito netransferabil. Conducerea campioanei Italiei nu a luat în calcul cedarea jucătorului, indiferent de propunerile financiare venite pe numele său.

La rândul său, atacantul s-a opus unui transfer. Francesco Pio Esposito nu a dorit să schimbe echipa și își vede viitorul tot în tricoul lui Inter Milano, în ciuda interesului din campionatul Angliei.

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