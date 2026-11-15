Real Madrid a stabilit că Arda Guler nu este de vânzare, în ciuda interesului manifestat de PSG și de mai multe cluburi din Premier League, printre care și Manchester City.

Arda Guler, esențial pentru Jose Mourinho și Real Madrid

Jose Mourinho îl consideră pe jucătorul în vârstă de 21 de ani de neatins, iar cei de la Madrid îl văd drept un viitor lider al echipei.

De asemenea, Guler își dorește să rămână pe Santiago Bernabeu, în timp ce clubul refuză categoric orice propunere, conform jurnalistului Ekrem Konur, citat de Transfer News Live.

Guler, pariul de pe Santiago Bernabeu

Arda Guler a adunat 14 meciuri la Real Madrid în sezonul curent, marcând patru goluri și oferind șapte pase decisive.

Mijlocașul ofensiv turc este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la suma de 100.000.000 de euro.