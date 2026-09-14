Surpriză! Cum a numit-o Levadiakos pe FCSB după transferul lui Octavian Popescu

Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Cum a numit-o Levadiakos pe FCSB după transferul lui Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu s-a transferat. Atacantul a fost dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea s-a concretizat.

Interesant este că Levadiakos, în prezentarea lui Octavian Popescu, a ținut să precizeze că FCSB e, de fapt, Steaua București. Această mutare îi va înfuria, fără doar și poate, pe fanii CSA Steaua.

„Levadiakos FC anunță achiziția lui Octavian Popescu, prin transfer definitiv de la FCSB (Steaua București).

Născut pe 27.12.2002 în Târgoviște, România. Este un fotbalist extrem de talentat, care joacă în principal pe postul de extremă.

A jucat la toate nivelurile echipelor naționale ale țării sale (7 selecții pentru echipa națională de seniori a României), iar la vârsta de 23 de ani are deja în palmares două titluri de campion (2024, 2025) și două Supercupe (2024, 2025) cu FCSB (Steaua București).

A petrecut întreaga sa carieră profesionistă la clubul românesc, adunând un total de 234 de prezențe, 28 de goluri și 30 de pase decisive, dintre care 38 de meciuri au fost în toate cele trei competiții europene.

În acest an a jucat deja în opt meciuri pentru echipa bucureșteană (1 gol, 4 pase decisive), două dintre acestea fiind în calificările pentru Conference League (1 gol, 1 pasă decisivă).

Octavian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos, îți dorim sănătate și mult succes!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Levadiakos.