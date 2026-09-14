Unirea Dej evoluează în Seria H și ocupă locul 8 după primele trei etape, cu 3 puncte. Bourceanu a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre situația sa și a dezvăluit că deține deja Licența A.

Bourceanu e gata să antreneze în Superliga: „Am studiat mult”

Fostul internațional a precizat că nu se teme de o eventuală ofertă din Superliga, chiar dacă pentru acest nivel este necesară Licența Pro.

„Acum sunt pe linie. Puțin târziu după ce m-am lăsat, după 7 ani, dar am Licența A și în momentul ăsta, dacă apare oportunitatea de Licență Pro, pot să intru. Licența A îmi permite să antrenez și în Liga 2, iar momentan cred că nu sunt la un nivel mai mare de Liga 2.

Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le învăț și vreau să le învăț repede. Câteodată vreau prea mult, prea repede, iar asta e în detrimentul meu.

Nu pot să zic că m-aș arunca cu capul înainte. În ultimii ani am studiat destul de mult pentru a fi pus la punct la nivel teoretic. Dacă aș avea o oportunitate, cu siguranță că în momentul ăsta aș lua-o”, a spus Bourceanu la VOYO SPORT LIVE.

Aceasta este a doua experiență a lui Bourceanu ca antrenor principal. Între octombrie 2024 și martie 2025 a pregătit-o pe Speed Academy Pitești, tot în Liga 3. Ca fotbalist, a jucat 176 de meciuri pentru FCSB, cu patru goluri și 30 de pase decisive, iar la echipa națională a României a strâns 27 de selecții.