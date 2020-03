Superstarul din fotbal care a cerut sa-i fie REZILIAT contractul din cauza coronavirusului! Juca in singurul campionat mare care NU s-a oprit

De teama COVID-19, le-a cerut sefilor sa-l lase sa plece de la echipa!

John Obi Mikel si-a reziliat contractul cu Trabzonspor. Campionatul Turciei e singura competitie interna importanta care inca se mai joaca in Europa, in ciuda masurilor luate pe tot continentul pentru combaterea coronavirusului.

Trabzonspor a anuntat azi ruperea contractului dintre club si Obi Mikel, castigator al Champions League in tricoul lui Chelsea. Nigerianul mai avea contract pana in 2021.

Ajuns la 32 de ani, Obi Mikel a semnat in vara cu Trabzonspor. In ultimii doi ani si jumatate, africanul a trecut pe la Tianjin Teda (China) si Middlesbrough (liga a 2-a engleza). La Chelsea, Obi a petrecut 11 ani, timp in care a castigat Champions League, Europa League, Premier League, Cupa Angliei si Cupa Ligii. Mijlocasul e campion al Africii cu nationala Nigeriei in 2013.

"Obi Mikel nu a vrut sa joace nici etapa trecuta. A spus ca nu se poate concentra la fotbal din cauza problemelor globale de viata si de moarte. Au ajuns la o intelegere, au reziliat contractul cu Trabzon si asta a fost. E primul jucator care face asta. Jucatorii au fost surprinsi de faptul ca va continua campionatul. Cluburile mari sunt foarte afectate din cauza incasarilor pe bilete. Din punctul meu de vedere, nici nu stiu cum sa reactionez. Vorbeam cu staff-ul, mai avem contract aici 1 an de zile, suntem foarte apreciati. Le-am spus ca daca se va intrerupe campionatul vreau sa ajung acasa la familie.

In momentul acesta nu mai pot sa iau aceasta decizie pentru ca ma duc sa ma pregatesc de antrenament. In doua ore am antrenament. E clar ca nu pot sa motivez jucatorii, nu pot sa fac programul de pregatire. Eu as vrea sa pregatesc ceva, dar nu pot ca imi e frica sa lucrez cu ei la capacitate normala pentru ca nu la fotbal le sta acum capul. Sunt recalcitranti, exista posibilitatea sa intru in conflict cu ei, sa se accidenteze. Nu e usor, e o situatie delicata la care incerc sa ma adaptez", a spus Marius Sumudica, antrenorul lui Gazisehir Gaziantep, la PRO X.