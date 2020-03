Poate fi mutarea verii. Chelsea incearca sa transfere unul dintre cei mai buni jucatori de la Barcelona

Evolutiile slabe pe care Kepa le-a avut in acest sezon i-a determinat pe cei de la Chelsea sa ia in considerare transferul lui Marc-Andre ter Stegen de la Barcelona.

Kepa a ajuns rezerva lui Willy Caballero la Chelsea, desi in acest moment spaniolul in varsta de 25 de ani este cel mai scump portar din lume, londonezii platind pentru el 80 de milioane de euro cand l-au adus de la Bilbao.

Conform Daily Express, portarul Barcelonei este cea mai buna optiune pentru inlocuirea lui Kepa, iar clubul lui Abramovici crede ca il poate convinge pe Ter Stegan sa paraseasca Camp Nou. Managerul lui Chelsea, Frank Lampard, este un fan declarat al lui Ter Stegan, iar criticile pe care i le-a adus lui Kepa in acest sezon arata ca si-a pierdut increderea in el.



Chelsea are si variante de rezerva in cazul in care nu va reusi sa il transfere pe portarul Barcei. Pe lista scurta a englezilor se mai afla Gianluigi Donnarumma de la AC Milan si Andre Onana de la Ajax, fost junior in academia La Masia.

Barcelona este hotarata sa il pastreze pe Ter Stegen, deoarece neamtul este considerat unul din cei mai buni portari din istoria gruparii blaugrana. Discutiile cu germanul in varsta de 27 de ani pentru prelungirea contractului au fost demarate de Barcelona, insa lucrurile nu au decurs cu rapiditatea pe care catalanii o voiau. In ultimele saptamani au existat informatii referitoare la o raceala intre Messi si Ter Stegen, detaliu de care Chelsea va incerca sa profite.

Londonezii vor monitoriza in continuare situatia lui Ter Stegen si spera ca la sfarsitul sezonului sa il aduca pe Stamford Bridge.