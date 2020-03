Un fotbalist al Barcelonei va ajunge la Getafe, desi mai era dorit de Chelsea, Dortmund sau Arsenal

Spaniolul a costat doar 6 milioane de euro.

Marc Cucurella (21 ani), jucator crescut de La Masia, celebra academie a lui FC Barcelona, se va transfera definitiv la Getafe, echipa unde a fost imprumutat la inceputul acestui sezon. Clubul de la periferia Madridului va plati in schimbul acestuia 6 milioane de euro, dupa ce a ales sa activeze optiunea de cumparare. Cucurella are selectii la toate nationalele de juniori ale Spaniei si face parte din lotul echipei U21 a lui Luis de la Fuente, care conduce grupa de calificare la Euro 2021.

Nascut in apropiere de Barcelona, Cucurella a jucat un singur meci oficial pentru echipa de seniori a catalanilor, in octombrie 2017, contra Murciei, in Copa del Rey, fiind imprumutat apoi la Eibar (2017, 2018-2019) si Getafe (2019-2020). Fotbalistul poate juca fundas, mijlocas sau extrema stanga si de el s-au mai interesat Tottenham, Arsenal, Chelsea, Napoli, AC Milan, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen si Borussia Monchengladbach, dupa ce a avut 34 de meciuri, 1 gol, 5 assisturi si evolutii bune in acest sezon, in care Getafe ocupa locul 5 in La Liga si se bate pentru un loc de Champions League. Deoarece FC Barcelona nu are in contract clauza de buy-back, clubul nu il poate rascumpara si nu il poate vinde mai scump altei echipe, dar va primi 40% dintr-un viitor transfer.