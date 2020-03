Guardiola a pus ochii pe un fotbalist de la Chelsea! Cine e jucatorul pe care Pep vrea neaparat sa il transfere

Manchester City poate face un transfer de viitor.

Pep Guardiola vrea neaparat sa il aduca pe Billy Gilmour de la Chelsea, anunta El Desmaruque. Real Madrid si Barcelona sunt si ele interesate de fotbalistul de 18 ani. Jucatorul a fost omul meciului marti, in victoria cu 2-0 in fata lui Liverpool, in partida din FA Cup.



Gilmour a ajuns la Chelsea in 2017, fiind transferat de la Rangers in schimbul a 630 000 de euro, dar scotienii urmeaza sa mai primeasca cateva milioane de euro daca se indeplinesc cerintele de performanta in privinta meciurilor jucate in tricoul londonezilor. El a jucat deja 6 meciuri pentru echipa lui Lampard.

International scotian la toate grupele de varsta, Gilmour si nationala sa au terminat pe locul al patrulea la Toulon Tournament in 2018, el primind titlul de "Revelation of the Tournament", iar cu echipele de juniori ale lui Chelsea mai cucerise U18 Premier League si FA Youth Cup.



Guardiola isi doreste o reconstructie la echipa si vrea sa il aduca pe jucatorul de 18 ani inca din vara. Dupa accidentarea lui Mateo Kovacic, Gilmour ar putea prinde mai mult timp de joc in Premier League.