Premier League e un veritabil maraton fotbalistic, care se întinde pe 38 de etape. În noua campania, prima etapă e în desfășurare, în acest weekend. Ultima etapă, cea cu numărul 38, e programată pentru 24 mai 2026.

Chiar dacă până atunci mai e o „veșnicie“, în era tehnologiei și a Inteligenței Artificiale, e la modă ca Supercomputerul OPTA să facă predicții pentru tot felul de competiții fotbalistice. Printre ele și Premier League.

Pornind de aici, OPTA tocmai a indicat numele echipei care va câștiga titlul în Anglia, în sezonul 2025-2026.

OPTA a dat verdictul: Liverpool, campioană din nou

Algoritmii OPTA au socotit că Liverpool va câștiga Premier League, la fel ca stagiunea precedentă. Echipa lui Arne Slont se va duela cu Arsenal pentru supremație. Top 6 va fi completat, în viziunea OPTA, de Manchester City, Chelsea, Newcastle și Aston Villa.

De remarcat că OPTA „vede“ încă un sezon dezolant pentru forțele tradiționale din Premier League, Manchester United și Tottenham. Ambele vor încheia în mijlocul clasamentului, potrivit calculelor OPTA.

La retrogradare, e de așteptat să fie respectată tradiția ultimelor două sezoane, când nou-promovatele au și picat, după primul lor sezon, în Premier League. De această dată, potrivit OPTA, Burnley, Leeds și Sunderland vor merge înapoi în Championship, după un singur sezon în elita fotbalului englez.

