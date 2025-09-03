Opta a dezvăluit cum va arăta, în viziunea sa, ierarhia din Europa League, faza ligii (grupa unică), ediția 2025-2026.
Specialiștii în calcule nu acordă prea multe șanse lui FCSB: campioana României ar termina pe penultimul loc (35 din 36) și doar prima adversară Go Ahead Eagles ar fi mai slabă decât trupa lui Elias Charalambous!
Marea favorită la locul 1 după faza ligii este în această ediție, conform Opta, Aston Villa, văzută și cu cele mai mari șanse să joace apoi finala Europa League.
Clasamentul final din Europa League 2025-2026, faza ligii, conform Opta, cu FCSB în coadă
1. Aston Villa
2. Olympique Lyon
3. AS Roma
4. Nottingham Forest
5. Lille
6. Bologna
7. FC Porto
8. Feyenoord Rotterdam
9. VfB Stuttgart
10. Fenerbahce Istanbul
11. Betis Sevilla
12. Genk
13. Sporting Braga
14. Nice
15. Steaua Roșie Belgrad
16. Celtic Glasgow
17. Dinamo Zagreb
18. Celta Vigo
19. Ferencvaros Budapesta
20. Freiburg
21. Midtjylland
22. PAOK Salonic
23. Malmo
24. Rangers
25. Viktoria Plzen
26. Panathinaikos Atena
27. Sturm Graz
28. Red Bull Salzburg
29. Utrecht
30. Brann
31. Young Boys Berna
32. Maccabi Tel Aviv
33. FC Basel
34. Ludogoreț Razgrad
35. FCSB
36. Go Ahead Eagles