Opta a dezvăluit cum va arăta, în viziunea sa, ierarhia din Europa League, faza ligii (grupa unică), ediția 2025-2026.

Specialiștii în calcule nu acordă prea multe șanse lui FCSB: campioana României ar termina pe penultimul loc (35 din 36) și doar prima adversară Go Ahead Eagles ar fi mai slabă decât trupa lui Elias Charalambous!

Marea favorită la locul 1 după faza ligii este în această ediție, conform Opta, Aston Villa, văzută și cu cele mai mari șanse să joace apoi finala Europa League.

Clasamentul final din Europa League 2025-2026, faza ligii, conform Opta, cu FCSB în coadă



1. Aston Villa

2. Olympique Lyon

3. AS Roma

4. Nottingham Forest

5. Lille

6. Bologna

7. FC Porto

8. Feyenoord Rotterdam





9. VfB Stuttgart

10. Fenerbahce Istanbul

11. Betis Sevilla

12. Genk

13. Sporting Braga

14. Nice

15. Steaua Roșie Belgrad

16. Celtic Glasgow

17. Dinamo Zagreb

18. Celta Vigo

19. Ferencvaros Budapesta

20. Freiburg

21. Midtjylland

22. PAOK Salonic

23. Malmo

24. Rangers





25. Viktoria Plzen

26. Panathinaikos Atena

27. Sturm Graz

28. Red Bull Salzburg

29. Utrecht

30. Brann

31. Young Boys Berna

32. Maccabi Tel Aviv

33. FC Basel

34. Ludogoreț Razgrad

35. FCSB

36. Go Ahead Eagles



Programul lui FCSB din Europa League

