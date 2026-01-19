Ștefan Baiaram (23 de ani) este tot mai aproape de un transfer important, însă Universitatea Craiova a decis, pentru moment, să blocheze mutarea.



Potrivit ProSport, Steaua Roșie Belgrad a înaintat o ofertă de 5 milioane de euro pentru atacantul oltenilor, propunere refuzată de finanțatorul Mihai Rotaru.



Ofertă de 5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram



Campioana Serbiei, participantă în Europa League și victorioasă în toamnă cu 1-0 în fața FCSB, îl vede pe Baiaram drept o soluție ofensivă importantă.



Sursa citată susține că jucătorul ar fi fost de acord cu transferul, însă doar în condițiile în care Universitatea Craiova ar fi acceptat suma oferită.



Ștefan Baiaram traversează cel mai bun sezon al carierei. Mijlocașul a marcat 10 goluri și a oferit patru pase decisive în 31 de meciuri disputate în toate competițiile. În Europa, a bifat 11 partide, cu patru goluri înscrise.



În ciuda interesului crescut pentru jucătorii săi, Universitatea Craiova nu a realizat niciun transfer în această iarnă. Singura mișcare a fost despărțirea de Luis Paradela, revenit la Saprissa după expirarea împrumutului.

