Naţionala României a învins echipa Georgiei cu scorul de 15-10 (2-2, 4-4, 2-1, 7-3), luni, într-un meci din Grupa F a fazei secunde a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

Calificare la Mondiale și acces în elita europeană



Tricolorii au reuşit o victorie mare, care le asigură intrarea în top 8 în competiţie, dar şi calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.



După o primă jumătate de meci echilibrată, România a reuşit să se desprindă în ultimul sfert şi să obţină o victorie foarte importantă.



Tudor Fulea, Andrei Neamţu şi Vlad Georgescu au marca câte 4 goluri pentru echipa antrenată de Bogdan Rath, iar Francesco Iudean, Levente Vancsik şi Andrei Prioteasa au înscris câte un gol.



Pentru învinşi au punctat Dusan Vasic 5 goluri, Stefan Pjesivac 2, Saba Tkeşelaşvili 1, Jovan Saric 1, Luka Cikovani 1.



Luni vor avea loc şi celelalte meciuri din grupă, Grecia - Italia (19:00) şi Croaţia - Turcia (21:30).



Italia şi Grecia cu câte 9 puncte, Croaţia şi România au câte 6 puncte, iar Turcia şi Georgia, 0 puncte.



România va juca ultimul meci din grupă miercuri, contra Greciei (21:30).



România s-a clasat pe locul 8 la Campionatul European din 2024. Cel mai bun loc al tricolorilor la Campionatul European a fost patru, în 1993 şi 2006.