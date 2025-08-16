”Cormoranii” au primit vizita celor de la Bournemouth vineri seară pe Anfield în meciul inaugural al noului sezon din Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO timp de trei sezoane.



Liverpool a marcat de patru ori în poarta lui Bournemouth, iar Hugo Ekitike, transferat pe Anfield în această vară de la Eintracht Frankfurt pentru 90 de milioane de euro, a făcut valuri în fața propriilor suporteri.



Hugo Boss! Ekitike, debut impresionant în Premier League. Transferul de 90.000.000€ al lui Liverpool a făcut valuri vineri pe Anfield



Ekitike a înscris în minutul 37 și i-a pasat decisiv lui Cody Gakpo în minutul 49. În minutul 79 a fost scos de pe teren de principalul de la Liverpool, Arne Slot, în locul său intrând Joe Gomez.



Portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 8.1 pe Hugo Ekitike în urma evoluției de la primul meci pe Anfield Road.





Statistici Hugo Ekitike în Liverpool - Bournemouth



Minute jucate: 72

Goluri: 1

Pase de gol: 1

Șuturi: 4

Șuturi pe poartă: 2

Șuturi pe lângă poartă: 2

Șuturi din interiorul careului: 3

Șuturi din afara careului: 1

Lovituri de cap: 1

Atingeri în careul advers: 4

Ocazii mari ratate: 1

Atingeri: 50

Driblinguri reușite: 1/2

Pase: 21 (14 reușite)

Pase lungi: 1 (1 reușită)

Dueluri: 11

Dueluri aeriene câștigate: 4/6

Dueluri la nivelul gazonului câștigate: 1/5

Deposedări: 1

Respingeri: 1





Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.

