De-a lungul ultimelor decenii, România a avut foarte puțini reprezentanți în Premier League. Dan Petrescu a fost cel care a dat dovadă de o constanță remarcabilă, cu peste 200 de meciuri în eșalonul de elită a Angliei.



Florin Gardoș: "Nicolae Stanciu ar fi avut calitățile necesare pentru a juca în Premier League"

Florin Gardoș și Costel Pantilimon, foști jucători în Premier League, au fost întrebați de Andru Nenciu la PlayOn Sport cine consideră că ar fi un fost coechipier român care ar fi meritat să facă pasul în Premier League.



Gardoș l-a nominalizat pe Nicolae Stanciu, aflat în activitate și care tocmai se află la prima experiență într-un campionat din top 5, cel al Italiei. Fostul fundaș l-a comparat pe căpitanul României cu James Ward-Prowse (30 de ani), fostul său coleg de la Southampton, tot mijlocaș, acum la West Ham.



"Eu mă gândesc la Nicolae Stanciu. Dacă e să-l compar cu Ward-Prowse, nu cred că e sub nivelul lui. Seamănă cumva. Dacă e să-l compar cu Ward-Prowse, e și el un jucător care lovește mingea foarte bine și a avut mereu calitatea asta", a spus Florin Gardoș.

James Ward-Prowse, fotbalist cu 11 meciuri la naționala de seniori a Angliei, are deja peste 400 de meciuri în Premier League, 57 de goluri și 47 de pase decisive. Este un produs al academiei lui Southampton, care în 2023, după 11 ani la prima echipă, a fost vândut la West Ham pentru aproape 35 de milioane de euro.

