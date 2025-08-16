VIDEO EXCLUSIV Florin Gardoș a numit fotbalistul român în activitate care ar fi meritat să joace în Premier League: "Nu e sub Ward-Prowse, de exemplu"

Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu au fost invitații lui Costin Ștucan la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO, în care s-au prefațat meciurile de sâmbătă din Premier League.

De-a lungul ultimelor decenii, România a avut foarte puțini reprezentanți în Premier League. Dan Petrescu a fost cel care a dat dovadă de o constanță remarcabilă, cu peste 200 de meciuri în eșalonul de elită a Angliei.

Florin Gardoș: "Nicolae Stanciu ar fi avut calitățile necesare pentru a juca în Premier League"

Florin Gardoș și Costel Pantilimon, foști jucători în Premier League, au fost întrebați de Andru Nenciu la PlayOn Sport cine consideră că ar fi un fost coechipier român care ar fi meritat să facă pasul în Premier League.

Gardoș l-a nominalizat pe Nicolae Stanciu, aflat în activitate și care tocmai se află la prima experiență într-un campionat din top 5, cel al Italiei. Fostul fundaș l-a comparat pe căpitanul României cu James Ward-Prowse (30 de ani), fostul său coleg de la Southampton, tot mijlocaș, acum la West Ham.

"Eu mă gândesc la Nicolae Stanciu. Dacă e să-l compar cu Ward-Prowse, nu cred că e sub nivelul lui. Seamănă cumva. Dacă e să-l compar cu Ward-Prowse, e și el un jucător care lovește mingea foarte bine și a avut mereu calitatea asta", a spus Florin Gardoș.

James Ward-Prowse, fotbalist cu 11 meciuri la naționala de seniori a Angliei, are deja peste 400 de meciuri în Premier League, 57 de goluri și 47 de pase decisive. Este un produs al academiei lui Southampton, care în 2023, după 11 ani la prima echipă, a fost vândut la West Ham pentru aproape 35 de milioane de euro.

Costel Pantilimon: "Eu m-aș fi așteptat ca Ionel Ganea să rămână mai mult în Premier League"

Pantilimon, fost portar la Manchester City, Sunderland, Watford sau Nottingham Forest, s-a îndreptat către un fotbalist român care a apucat să joace în Premier League, însă pentru o perioadă scurtă - Ionel Ganea, la Wolves.

"Eu m-aș fi așteptat ca Ionel Ganea să rămână mai mult acolo. Era foarte puternic, foarte incisiv. Eu m-aș fi așteptat ca Ganea să stea mai mult acolo", a spus Pantilimon.

16 meciuri și 3 goluri a strâns Ganea în Premier League la Wolves (sezonul 2003/2004)

VIDEO Ionel Ganea, gol în Wolves - Arsenal 1-3 (Premier League, sezonul 2003/2004)

Poliția investighează: caz ireal de abuz rasial cu un fan Liverpool în scaun cu rotile, în prim-plan
Aston Villa - Newcastle, ACUM pe VOYO! A început duelul de pe Villa Park
Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: „A cărat un club în spate”
Donnarumma, în stand-by! Decizia luată de Manchester City după prima ofertă primită pentru Ederson
Pantilimon, Gardoș și Andru Nenciu sunt invitații lui Ștucan! LIVE pe VOYO, ACUM, înainte de duelurile de foc din Premier League
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

