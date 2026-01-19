Ofri Arad a ajuns la București luni dimineață și urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul cu FCSB.

Ofri Arad, avertizat: ”FCSB e un club special așa, o să afle și el pe pielea lui!”

Fostul mijlocaș defensiv al lui Kairat Almaty ajunge liber de contract la campioana României și va încasa lunar 20.000 de euro, conform celor spuse de finanțatorul roș-albaștrilor, Gigi Becali.

Andrei Vochin, oficial al Federației Române de Fotbal, a lăudat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Vochin spune că israelianul are ”pedigree de campion”, însă rămâne de văzut cum se va adapta la echipa patronată de Gigi Becali.

”Federalul” spune că Ofri Arad va afla ”pe pielea lui” că FCSB este o echipă ”mai specială”, având în vedere implicarea patronului.

”Ofri Arad e un jucător care a câștigat campionate în două țări, Israel și Kazahstan, e un post pe care FCSB are nevoie. Pare a fi un transfer bun. Pare, pentru că întotdeauna la transferuri e ca la însurătoare. Are pedigree de campion, a jucat și în cupele europene.

Din punct de vedere al experienței competiționale și al aerului rarefiat al înălțimilor, stă bine, acum să vedem cum și cât se va integra, pentru că FCSB e un club special așa, o să afle și el pe pielea lui”, a spus Andrei Vochin, oficial al Federației Române de Fotbal, la Digisport.

Ofri Arad a ajuns la București! Primele declarații



Jucătorul care urmează să semneze cu FCSB a aterizat în „Aeroportul Otopeni” luni, în jurul orei 1:00 și a oferit primele declarații.

Ofri Arad era însoțit cel mai probabil de familia sa și nu a vrut să vorbească foarte mult înaintea oficializării mutării.

„(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare, dar voi vorbi mai multe în curând.”, a fost prima declarație oferită de noul jucător de la FCSB.

