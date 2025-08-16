VIDEO EXCLUSIV Piele de găină: moment istoric pentru Sunderland, la revenirea în Premier League după 8 ani. Elvis Presley, „readus la viață”

Marcu Czentye
Sunderland a revenit în Premier League după opt ani de absență, perioadă în care echipa din nordul Angliei a jucat inclusiv în liga a treia.

Sunderland a revenit în Premier League după o pribegie în eșaloanele doi și trei a fotbalului englez, întinsă pe durata a opt ani.

Fanii clubului s-au bucurat să audă că au primit ocazia unui meci pe teren propriu, în etapa inaugurală, contra echipei londoneze, West Ham United.

Sunderland, din liga a treia în Premier League

  • Toate cele 380 de meciuri din Premier League 2025/26, în direct pe VOYO.

Rivala clubului Newcastle United, care a remizat cu Aston Villa, scor 0-0, în al doilea meci al etapei întâi de Premier League 2025/26 a omagiat momentul revenirii în elită cu un moment copleșitor.

Întreaga asistență prezentă pe Stadium of Light a cântat, dedicând mult iubitei echipe Sunderland versurile melodiei „Can't Help Falling in Love”, lansate în 1961 de Elvis Presley.

„Înțelepții spun că doar nebunii se grăbesc, dar eu nu pot să nu mă îndrăgostesc de tine,” au cântat spectatorii care au umplut „Stadionul Luminii” din Sunderland.

  • „Stadium of Light” are o capacitate de 48,707 locuri.

Premier League

  • Sunderland revenire premier league
Granit Xhaka a revenit în Premier League

Mijlocașul elvețian în vârstă de 32 de ani care a adunat 225 de apariții în Premier League, în tricoul clubului Arsenal FC, a revenit în campionatul englez, dar cu obiective diferite.

Xhaka speră să o ajute pe Sunderland să evite retrogradarea, într-un sezon în care fanii abia așteaptă derby-ul local cu Newcastle United.

Jucător pasional, cu patru cartonașe roșii încasate în Premier League, Granit Xhaka va avea nevoie să rămână calm în cele două jocuri programate între Sunderland și Newcastle pentru a nu risca să își lase echipa în inferioritate numerică.

Sunderland - Newcastle se vor reîntâlni în weekendul 12-14 decembrie, într-un meci care va fi transmis de VOYO. Returul este programat pentru sfârșitul lunii martie.

  • „Can't Help Falling In Love”, cântat de fanii Sunderland pe Stadionul Wembley, la barajul de promovare câștigat contra lui Sheffield United, 2-1.
