Sunderland a revenit în Premier League după o pribegie în eșaloanele doi și trei a fotbalului englez, întinsă pe durata a opt ani.

Fanii clubului s-au bucurat să audă că au primit ocazia unui meci pe teren propriu, în etapa inaugurală, contra echipei londoneze, West Ham United.

Sunderland, din liga a treia în Premier League

Rivala clubului Newcastle United, care a remizat cu Aston Villa, scor 0-0, în al doilea meci al etapei întâi de Premier League 2025/26 a omagiat momentul revenirii în elită cu un moment copleșitor.

Întreaga asistență prezentă pe Stadium of Light a cântat, dedicând mult iubitei echipe Sunderland versurile melodiei „Can't Help Falling in Love”, lansate în 1961 de Elvis Presley.

„Înțelepții spun că doar nebunii se grăbesc, dar eu nu pot să nu mă îndrăgostesc de tine,” au cântat spectatorii care au umplut „Stadionul Luminii” din Sunderland.