Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o la începutul anului pe Al Okhdood, formația din Saudi Pro League care se află într-o situație critică în primul eșalon al Arabiei Saudite.



Marius Șumudică râde cu gura până la urechi: prima VICTORIE la noua sa echipă



După ce a pierdut în partida de debut cu Al Ahli SC, scor 0-1, Marius Șumudică a condus-o pe Al Okhdood marți după-amiază spre cea de-a doua victorie din actuala stagiune.



Okhdood a primit vizita celor de la Al Kholood în etapa cu numărul 15 din Saudi Pro League, într-un meci disputat la Najran, pe ”Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City”.



Unicul gol al confruntării a fost înscris de Christian Bassogog în minutul 54.



Marius Șumudică, obiectiv greu la noua echipă



După 14 etape, Al Okhdood a bifat doar două victorii și două remize, la care s-au adăugat și 10 rezultate negative. Opt puncte a înregistrat până acum noua echipă a lui Marius Șumudică.



Pentru Al Okhdood urmează meciul cu Al Khaleej din etapa #16 de vineri, ora 16:45.

