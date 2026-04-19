EXCLUSIV Răzbunarea lui Rădoi: merge la Gaziantep, în locul românului care l-a „lucrat“ la FCSB

La 11 ani după un episod care l-a scârbit, Mirel Rădoi (45 de ani) are o mare satisfacție, când e pe punctul de a semna cu ocupanta locului 11 din Superliga turcă.

Mirel Rădoi e pe cale să-și încheie al doilea mandat, la FCSB, după doar cinci partide pe banca roș-albaștrilor. Sport.ro a anunțat aici că fostul selecționer are oferta de la Gaziantep și va părăsi România, imediat după următorul meci al actualei sale echipe.

Între timp, Sport.ro a aflat că Rădoi nu e singurul tehnician pe lista turcilor. Gaziantep e în negocieri și cu un alt antrenor bine cotat, în CV-ul căruia sunt opt trofee.

Până să vedem ce va face Rădoi, el poate avea, totuși, o mică satisfacție. Pentru că tocmai l-a scos din cursa pentru banca tehnică a lui Gaziantep pe românul care l-a „lucrat“ intens, la FCSB, în primul său mandat aici, în 2015.

Dezvăluirea turcilor: Gaziantep îl voia pe Șumudică. Apoi, s-a orientat spre Rădoi!

La câteva ore după ce s-a aflat de interesul celor de la Gaziantep pentru Rădoi, jurnaliștii turci au oferit culisele acestui subiect. Și, potrivit ziaristului Semra Șahin, Rădoi n-a fost chiar prima opțiune pentru conducătorii formației la care sunt legitimați Maxim, Sorescu și Drăguș.

Într-o primă fază, Gaziantep îl avea pe listă pe… Marius Șumudică (55 de ani). Acesta s-a mai aflat, la Gaziantep, în două rânduri: între 2019-2021 și apoi între 2023-2024.

La prima sa ședere, la Gaziantep, Șumudică a făcut o treabă excelentă, ducând echipa pe primul loc! La o săptămână după această reușită, el a fost dat afară! Pentru că a tot presat finanțatorul clubului să-i prelungească acordul. Iar turcul s-a enervat și, în loc de prelungire, i-a arătat ușa lui Șumudică! 

La al doilea său mandat, la Gaziantep, Șumudică a dat-o în bară. Cu el pe bancă, echipa era tot mai aproape de retrogradare. Abia după ce românul a fost îndepărtat, înlocuitorul său, un turc, a reușit salvarea de la retrogradare.

Șumudică l-a „lucrat“ pe Rădoi, la FCSB, în 2015

Revenind la povestea de acum, prin care Rădoi i-a luat fața lui Șumudică pentru postul de antrenor la Gaziantep, ea reprezintă o dulce răzbunare pentru fostul selecționer.

În 2015, când a demisionat de la FCSB, Rădoi era convins că Gigi Becali n-a are suficientă încredere în el, motiv pentru care se sfătuiește cu alți antrenori. În frunte cu Marius Șumudică! De altfel, plecarea lui Rădoi s-a produs după o înfrângere cu Astra lui Șumudică: 0-1.

La vremea respectivă, Șumudică a și râs de Rădoi, după ce l-a bătut, în etapa a 19-a, și i-a provocat demisia de la FCSB: „Victoria mea contează mai mult în momentul de faţă, având în vedere că am avut şi un public ostil. Asta înseamnă să ai o echipă bună şi să fii mafiot. Tu crezi că Şumudică doarme vreodată? Crezi că sforăie? Nu ţi-am zis că săptămâna asta mă ocup de meciul ăsta?“.

Acum, la 11 ani distanță, roata s-a întors și Rădoi e cel care râde de Șumudică, șomer, în momentul de față.

