Nici n-a trecut o lună întreagă de la instalarea lui Marius Șumudică, la Al-Okhdood, că acesta a și „reușit“ deja să aibă un bilanț negativ: 4 înfrângeri în 6 meciuri de campionat!

Practic, cu noul tehnician în frunte, adus pe post de salvator, penultima clasată din Saudi Pro League a strâns doar 4 puncte din 18 posibile! Firește, cu un asemenea bilanț, Al-Okhdood e tot „lipită“ de penultima poziție a clasamentului din Saudi Pro League. De fapt, aducerea lui Șumudică n-a schimbat deloc situația!

Șumudică, meci uriaș, astăzi, cu NEOM

Când tehnicianul român a fost angajat, Al-Okhdood tot pe penultimul loc era. În acel moment, distanța fața de poziția a 15-a, prima care asigură „supraviețuirea“, era de trei puncte. Adică, fix cât e și în momentul de față. Pe fondul acestei situații, jucătorii au și început să mârâie, după cum Sport.ro a arătat aici.

Așadar, în doar trei săptămâni, Șumudică și-a cam epuizat creditul. Și, de astăzi încolo, ar cam trebui să lege meciurile fără înfrângere. În acest context, partida de astăzi (ora 19:3), cu NEOM, ocupanta locului 9, e crucială pentru antrenorul lui Al-Okhdood. Mai pe românește spus: Șumudică n-are voie să piardă și acest meci!

Dincolo de rezultatele sale proaste din ultimele săptămâni, Șumudică mai are un motiv pentru care a ajuns cu spatele la zid. După confruntarea de astăzi, cu NEOM, Al-Okhdood va da de liderul Al-Hilal. Așadar, o partidă în care „muribunda“ formație a lui Șumudică va merge „ca la tăiere“.

Singurul argument, în favoarea lui Șumudică, într-o încercare de a explica rezultatele sale de până acum, ar fi legat de ce înseamnă Al-Okhdood în Saudi Pro League. Concret, această grupare a fost mereu „cu sabia deasupra capului“ de când a promovat. De altfel, în ultimele două sezoane, echipa a evitat retrogradarea, prinzând locul 15, primul de deasupra liniei.

