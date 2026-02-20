Al Okhdood se află pe locul 17 în clasament cu 10 puncte. În 21 de etape, echipa lui Șumudică a bifat două victorii, la care s-au adăugat patru remize și 15 eșecuri.

”Șumi” are ca obiectiv la Okhdood salvarea de la retrogradare. Clubul se situează acum la cinci lungimi în spatele lui Damac (locul 16) și la șase de Al Riyadh (locul 15).

Marius Șumudică, primele concluzii după ce a revenit la arabi: ”L-am văzut pe Inzaghi, acum mă întâlnesc cu Brendan Rodgers”

Chiar dacă nu va reuși să o salveze pe Okhdood de la retrogradare, Șumudică spune că e mulțumit cu faptul că are ocazia să vadă jucători precum Retegui sau Enes, dar și antrenori ca Simone Inzaghi sau Brendan Rodgers.

”Joc vineri seară cu alde Retegui, de la Al-Qadsiah. Retegui, golgheter în naționala Italiei. Au dat 130 de milioane de euro pe transferuri. Numai 68 de milioane au dat pe Retegui, iar valoarea echipei mele e de 10 milioane. Au 46 de goluri marcate dintre care 38 le-au marcat cei doi atacanți, Retegui și Enes, titular în naționala Mexicului. E greu.

E diferență foarte mare de valoare. Am simțit-o pe pielea mea când am jucat cu Hilal. L-am văzut pe Inzaghi! E ușor să antrenezi. Când ai astfel de jucători, e ușor. Pentru mine e o onoare să fiu în această ligă.

Acum mă întâlnesc cu Brendan Rodgers. El e antrenor (n.r. – la Al Qadsiah FC). De când a venit din 12 meciuri are 10 victorii și 2 egaluri. I-a preluat o companie foarte puternică. E foarte greu, dar ne ducem crucea. Luptăm până la ultimul meci, vedem ce se va întâmpla. Dacă vom reuși să ne salvăm, pentru mine va fi ok, dacă nu, a fost o experiență extraordinară întâlnind astfel de antrenori și încercând să le fac față. E foarte, foarte greu. Nu e ușor”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.