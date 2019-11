Sumudica a fost BATUT fara drept de apel de echipa lui Andone! Gaziantep nu a avut niciun sut pe poarta si a ajuns la a patra infrangere din acest sezon

Gaziantep a fost invinsa pe teren propriu cu 2-0 de Galtasaray.

Duelul romanilor din Turcia a fost castigat de echipa lui Andone. Din pacate, atacantul roman a iesit accidentat din teren in minutul 11 al partidei si este in pericol sa piarda dubla cu Suedia si Spania.

Echipa lui Sumudica nu a reusit sa trimita nici macar un sut pe spatiul portii. Pentru Galatasaray au marcat Bayram, in minutul 22 si Feghouli, in minutul 43.

Gaziantep a ajuns la a patra infrangere in acest sezon si ocupa pozitia a noua in clasament, cu 15 puncte in 11 meciuri. Galatasaray a urcat pe locul 4 cu aceasta victorie si este la doua puncte de liderul Sivasspor.

In urmatoarea etapa, echipa lui Sumudica va juca in deplasare la Antalyaspor, ocupanta locului 15 din acest moment.