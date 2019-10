Romanul pe care Sumudica il vede mai bun decat Messi sau Ronaldo: "Ati vazut sa faca vreunul ce face el? E top, top, top!" Sumi, un nou pariu: "Ma las de antrenorat daca reuseste vreunul!"

Marius Sumudica a facut un nou pariu nebunesc.

Dupa ce declarase ca se lasa de antrenorat daca va retrograda cu echipa sa din Turcia, acum Sumudica e dispus sa faca acelasi pariu in legatura cu Ianis Hagi.

Sumudica este incantat de fiul "Regelui" pe care il considera mai bun decat Messi sau Ronaldo la fazele fixe.



"Hagi e Regele pentru mine! Si despre Ianis, fiul lui, am zis ca este un jucator in devenire, de mare clasa. Mai are de muncit, dar are toate calitatile. Poate sa fie top, top, top! Sa-l punem pe Ronaldo si sa-l luam si pe Messi. Sa-i punem sa bata cornere. Daca unul dintre ei bate cornere cu ambele picioare cum o face Ianis Hagi, eu ma las de antrenorat!

El cand pleaca spre penalty, portarul advers nici nu stie cum bate. Daca el se duce perpendicular pe minge, nu stii cum da, cu stangul sau cu dreptul. L-ati vazut pe Messi sau pe Ronaldo sa bata cu piciorul celalalt? Messi cu dreptul sau Ronaldo cu stangul? Pai si-atunci? Eu v-am dat un exemplu despre ce poate sa faca acest copil!", a declarat Marius Sumudica pentru GazetaSporturilor.