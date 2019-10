Singura echipa pentru care Sumudica ar renunta banii turcilor si arabilor: "Vin pe jos! Cum sa refuz asa ceva?"

O singura echipa este de nerefuzat pentru Sumudica in orice moment al carierei s-ar afla.

Sumudica a declarat ca a refuzat o oferta uriasa de la Al-Shabab din Arabia Saudita pentru a continua in Turcia, insa nu ar refuza niciodata echipa nationala.



"Nu pot sa refuz nationala. Vin pe jos! Cum sa refuz asa ceva? Pentru mine echipa nationala e echipa poporului! E tara mea! Fotbalul romanesc mi-a dat totul si niciodata n-o sa uit. Indiferent de cati bani am castigat in Golf sau in Turcia, pentru mine Romania e Romania", a declarat Sumudica pentru GazetaSporturilor.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a declarat ca deocamdata nu se gandeste la aducerea unui nou selectioner. Situatia se va schimba insa daca Romania va rata calificarea la EURO 2020. Lui Cosmin Contra ii expira oricum contractul la finalul preliminariilor.