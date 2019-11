VIDEO | Victorie DE INFARCT pentru Sumudica! Romanul a castigat in ultima secunda in Turcia

Marius Sumudica a trait un nou meci dramatic in Turcia.

Gaziantep a castigat meciul cu Ankaragucu la chiar ultima faza, in minutul 90+3. Echipa lui Sumudica a deschis scorul prin Twumasi in minutul 30, din penalty. Parlak a egalat pentru gazde in minutul 67, iar Djilobodji a adus victoria in ultima secunda.

In urma acestui rezultat, Gaziantep a urcat pe locul 9 in clasament, cu 15 puncte dupa 10 etape. Ankaragucu este pe locul 16, pozitie retrogradabila.

CLICK AICI PENTRU VIDEO