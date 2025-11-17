Luis Suarez (38 de ani) a vorbit deschis despre planurile sale de viitor și a confirmat că își dorește să revină la Barcelona după încheierea carierei.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru publicați Sport, la scurt timp după ce Lionel Messi a fost surprins pe Camp Nou.

„Vom reveni la Barcelona. E casa noastră!”

Fostul atacant al catalanilor, care a marcat 195 de goluri în 283 de meciuri pentru Barça, nu a ascuns nicio clipă faptul că familia sa este îndrăgostită de oraș și de club.

„Copiii mei sunt fani Barcelona, la fel ca mine. Avem încă locuința acolo, păstrăm legătura cu oamenii din club. Planul nostru este clar: să ne întoarcem la Barcelona. Tot ce am trăit acolo ne-a făcut să ne simțim mereu acasă”, a spus Suarez.

Presa spaniolă notează că uruguayanul ar putea lua această decizie în jurul anului 2026, când va avea 39 de ani și se va apropia de retragere.

Deși fanii au început deja să viseze la o nouă aventură a lui Suarez în tricoul blaugrana, jurnaliștii din Spania susțin că un comeback sportiv este extrem de improbabil. În acest moment, singura certitudine este că El Pistolero vrea să se stabilească din nou în Catalonia după retragere.

Luis Suarez, în cifre