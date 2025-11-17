Zinedine Zidane (53 de ani) a revenit pe „Santiago Bernabeu”, însă nu pentru fotbal, ci pentru primul meci de NFL găzduit vreodată de stadionul Realului.

Fostul antrenor și jucător legendar al madrilenilor a profitat de perioada liberă și a acceptat invitația clubului pentru duelul dintre Miami Dolphins și Washington Commanders.

Zinedine Zidane s-a întors pe „Bernabeu”

Zidane a fost surprins în tribune, dar și la nivelul gazonului, unde a avut o revedere călduroasă cu Florentino Perez. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se, semn că relația lor s-a reconstruit după despărțirea tensionată din 2021. VEZI GALERIA

