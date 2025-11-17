Franța, calificare fără emoții la CM 2026

Naționala Franței s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a câștigat Grupa D a preliminariilor europene. "Cocoșii galici" au acumulat 16 puncte în cele șase meciuri jucate (5 victorii, 1 egal / golaveraj +16), surclasându-le pe Ucraina (2-0, 4-0), Islanda (2-1, 2-2) și Azerbaidjan (3-0, 3-1). Kylian Mbappe a fost golgheterul grupei, cu cinci goluri marcate.



La CM 2022, francezii au jucat finala (3-3, 5-7 după prelungiri cu Argentina), dar s-au impus la CM 2018 (4-2 cu Croația). Forma excelentă a "Les Bleus" nu pare să se estompeze, în condițiile în care reprezentativa franceză are la dispoziție un izvor nesecat de talente și zeci de jucători cu o valoare potențială pentru a fi selecționați.



Franța pare să aibă jucători valoroși la discreție și viitorul asigurat

Printre jucătorii intrați recent în circuitul echipei naționale a Franței se află și tinerii Manu Kone (AS Roma / 24 de ani), Michael Olise (Bayern Munchen / 23 de ani), Hugo Ekitike (Liverpool / 23 de ani), Bradley Barcola (PSG / 23 de ani), Maghnes Akliouche (AS Monaco / 23 de ani), Rayan Cherki (Manchester City / 22 de ani), Malo Gusto (Chelsea / 22 de ani), Desire Doue (PSG / 20 de ani) și Warren Zaire-Emery (PSG / 19 ani).



De asemenea, staff-ul lui Didier Deschamps îi monitorizează atent pe foștii sau actualii internaționali de tinere Lucien Agoume (Sevilla / 23 de ani), Thierno Barry (Everton / 23 de ani), Castello Lukeba (RB Leipzig / 22 de ani), Johann Lepenant (Nantes / 22 de ani), Felix Lemarechal (Strasbourg / 22 de ani), Soungoutou Magassa (West Ham United / 22 de ani), Ismaal Doukoure (Strasbourg / 22 de ani), Lesley Ugochukwu (Burnley / 21 de ani), Mathys Tel (Tottenham / 20 de ani), Wilson Odobert (Tottenham / 20 de ani), Guillaume Restes (Toulouse / 20 de ani), Leny Yoro (Manchester United / 20 de ani), Senny Mayulu (PSG / 19 ani) și Ayyoub Bouaddi (Lille / 18 ani).



În condițiile în care vedetele Ousmane Dembele (PSG / 28 de ani), Dayot Upamecano (Bayern Munchen / 27 de ani), Jules Kounde (Barcelona / 27 de ani), Kylian Mbappe (Real Madrid / 26 de ani), Ibrahima Konate (Liverpool / 26 de ani), Randal Kolo Muani (Tottenham / 26 de ani), Aurelien Tchouameni (Real Madrid / 25 de ani), Lucas Chevalier (PSG / 24 de ani), William Saliba (Arsenal / 24 de ani) sau Eduardo Camavinga (Real Madrid / 23 de ani) mai au încă mulți ani de jucat, se poate spune că Franța are viitorul asigurat la nivel de primă reprezentativă.

Foto - Getty Images

