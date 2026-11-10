Selecţionerul naţionalei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente, a confirmat că extrema Lamine Yamal va fi disponibilă pentru meciul de duminică împotriva Angliei, din Liga Naţiunilor, care va avea loc pe stadionul Metropolitano.

El a precizat că disconfortul resimţit de jucătorul echipei FC Barcelona la genunchiul drept este unul minor, adăugând că jucătorul ar putea chiar să evolueze joi, împotriva Cehiei, dar a subliniat că „nu merită să rişte nimic”.

Într-un interviu acordat agenţiei EFE și citat de Agerpres, de la Fuente a explicat că acest disconfort „l-a împiedicat pe Lamine Yamal să fie la capacitate maximă”. Punând sănătatea jucătorului pe primul loc, stafful tehnic a decis să-i ofere timp pentru o recuperare completă în vederea confruntării de duminică împotriva englezilor, ultimul meci din faza grupelor Ligii Naţiunilor.

Luis de la Fuente, despre Lamine Yamal: „Prioritatea noastră este sănătatea sa”

„A fost decizia corectă. El îşi dorea, cu siguranţă, să joace, iar, dacă ar fi fost o situaţie urgentă, l-am fi folosit. Dar nu merita riscul. Prioritatea noastră este sănătatea sa şi ne dorim să fie într-o formă perfectă pentru duminica viitoare”, a declarat selecţionerul.

Potrivit antrenorului, problema a apărut în urma recentului meci din Liga Campionilor împotriva echipei Aston Villa, disputat pe Camp Nou, cauzând „o uşoară inflamaţie care i-a afectat randamentul”. Prin urmare, s-a decis ca el să rămână la Barcelona, sosirea sa la baza de pregătire a echipei naţionale din „Las Rozas” (Madrid) fiind astfel amânată.

„În condiţii normale, ar trebui să ajungă fără probleme”, a menţionat de la Fuente, estimând că Yamal va sosi la „Las Rozas” fie joi seara, chiar în timpul meciului de la Praga, fie vineri dimineaţa. Acest lucru îi va permite să ia parte la două antrenamente înainte de partida cu Anglia.

De la Fuente a subliniat că toţi jucătorii sunt trataţi în mod egal atunci când vine vorba de prioritatea acordată sănătăţii lor, „nu există nicio diferenţă în acest sens”, şi că este întotdeauna mai bine să nu fie forţaţi inutil. „Când este vorba de o finală, jucătorii înşişi insistă să fie implicaţi, indiferent de circumstanţe... În acest caz, este mai bine să ne asigurăm că sunt în cea mai bună formă pentru celălalt meci. Ar fi putut juca joi, dar e foarte posibil ca, dacă ar fi făcut-o, să nu fi fost într-o formă la fel de bună pentru duminică”, a explicat antrenorul.

Situația lui Mikel Oyarzabal

În ceea ce îl priveşte pe atacantul Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), de la Fuente a precizat că, pe lângă faptul că îşi încheie recuperarea după o gripă, acesta aşteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil; prin urmare, revenirea sa în lot depinde de buna desfăşurare a naşterii. „Se află în acea perioadă de aşteptare - soţia sa poate naşte în orice moment. Sperăm să se întâmple curând şi ca totul să decurgă perfect, astfel încât să se poată alătura nouă. Va trebui să aşteptăm până în ultimul moment”, a declarat de la Fuente referitor la Oyarzabal şi situaţia sa familială.

Între timp, extrema Víctor Munoz, convocată pentru a acoperi absenţele temporare ale lui Lamine Yamal şi Oyarzabal, şi portarul David Raya (care a sosit cu întârziere, cu permisiunea antrenorului, pentru a rezolva unele probleme personale la Londra), au participat marţi, fără probleme, la antrenamentul cu uşile închise desfăşurat la „Las Rozas”.

În privinţa mijlocaşului Martin Zubimendi, un posibil înlocuitor pentru accidentatul Rodri Hernandez, de la Fuente a indicat că acesta va fi pe deplin disponibil pentru ambele meciuri, deşi poartă o mască de protecţie în urma unei lovituri la nas suferite în timp ce juca pentru clubul său din Londra. „A mai jucat meciuri purtând mască. A suferit o fractură nazală, dar, cu ajutorul protecţiei, poate juca fără nicio problemă”, a menţionat selecţionerul.