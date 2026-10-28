Thierry Henry l-a ironizat pe Lamine Yamal: „Vrei să traduc asta în spaniolă?”

Thierry Henry l-a ironizat pe Lamine Yamal: „Vrei să traduc asta în spaniolă?” Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Thierry Henry (49 de ani) s-a amuzat pe seama lui Lamine Yamal (19) la ceremonia de acordare a Balonului de Aur de la Londra. 

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Lamine YamalThierry HenryBalonul de Aur
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Yamal a câștigat pentru al treilea an consecutiv premiul pentru cel mai bun fotbalist U21, iar Henry l-a întrebat pe puștiul-minune al Barcelonei dacă acela este trofeul pe care și-l dorea, moment în care întreaga sală a izbucnit în râs.  

Thierry Henry, ironic față de Lamine Yamal

„Este a treia oară când câștigi, dar acesta era premiul pe care ți-l doreai?”, a fost întrebarea lui Henry către Yamal care a stârnit râsul, după care francezul a continuat într-un registru ironic: „Vrei să traduc asta în spaniolă?”.

Vizibil emoționat, starul catalanilor i-a răspuns lui Henry printr-o grimasă, lăsând impresia că și-ar fi dorit să câștige și Balonul de Aur. 

Lamine Yamal a terminat pe locul trei în ierarhia pentru Balonul de Aur din 2026, fiind depășit de Harry Kane și Kylian Mbappe. 

Thierry Henry, ironic față de Lamine Yamal

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Top 10 pentru Balonul de Aur

  • 1. Harry Kane
  • 2. Kylian Mbappe
  • 3. Lamine Yamal
  • 4. Rodri
  • 5. Lionel Messi
  • 6. Khvitcha Kvaratskhelia
  • 7. Ousmane Dembele
  • 8. Erling Haaland
  • 9. Michael Olise
  • 10. Fabian Ruiz
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