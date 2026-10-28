Thierry Henry l-a ironizat pe Lamine Yamal: „Vrei să traduc asta în spaniolă?”

Yamal a câștigat pentru al treilea an consecutiv premiul pentru cel mai bun fotbalist U21, iar Henry l-a întrebat pe puștiul-minune al Barcelonei dacă acela este trofeul pe care și-l dorea, moment în care întreaga sală a izbucnit în râs.

Thierry Henry, ironic față de Lamine Yamal

„Este a treia oară când câștigi, dar acesta era premiul pe care ți-l doreai?”, a fost întrebarea lui Henry către Yamal care a stârnit râsul, după care francezul a continuat într-un registru ironic: „Vrei să traduc asta în spaniolă?”.

Vizibil emoționat, starul catalanilor i-a răspuns lui Henry printr-o grimasă, lăsând impresia că și-ar fi dorit să câștige și Balonul de Aur.

Lamine Yamal a terminat pe locul trei în ierarhia pentru Balonul de Aur din 2026, fiind depășit de Harry Kane și Kylian Mbappe.