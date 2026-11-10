Robert Lewandowski, ironic înainte de România - Polonia după ce a marcat: „Ajungi mai ușor la 100 de goluri”

Partida România - Polonia, din runda a cincea din Liga B, Grupa 4, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Gică Hagi sunt în căutarea primului rezultat pozitiv din această grupă, după ce au înregistrat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri.

Robert Lewandowski, vizează 100 de goluri în naționala Poloniei: „E tentant”

Robert Lewandowski și-a pus colegii în gardă înainte de meciul României cu Polonia și a spus că duelul cu naționala antrenată de Gică Hagi nu va fi ca cel de la Varșovia din urmă cu o lună.

Întrebat despre dorința de a ajunge la 100 de goluri în naționala Poloniei, fostul atacant de la Barcelona și Bayern Munchen a spus că meciul cu România, în care a marcat trei goluri, l-a ajutat să se apropie de această cifră.

„Am sentimentul că ne așteaptă două meciuri foarte importante. Suntem conștienți că am pierdut puncte în partidele anterioare. Acum, înaintea primului meci în deplasare, ne gândim în primul rând la victorie.

Știm că România va fi un adversar mai periculos și că vom avea un meci mai dificil decât cel precedent, care a decurs bine pentru noi. Meciurile echipelor naționale au întotdeauna o anumită anvergură, iar acest lucru rămâne neschimbat.

Există momente în care nu suntem în cea mai bună formă și jucăm mai slab, dar situația se poate schimba rapid. Sunt suficiente unul sau două meciuri pentru ca jocul nostru să arate mai bine. Sper ca, în aceste două partide, să atingem un nivel optim și să obținem puncte. Acesta este obiectivul nostru.

(N.r. Se apropie de 100 de goluri marcate la echipa naţională) Cu siguranță, în meciuri precum cel împotriva României, când se întâmplă să marchezi trei goluri, acest număr crește mai repede și devine mai ușor să te apropii de pragul de o sută de goluri. Vom vedea cum vor decurge următoarele partide. Fiecare gol este tentant; nu ascund faptul că e imposibil să alungi pur și simplu aceste gânduri și să uiți complet. Din când în când, totuși, undeva în subconștient, îmi apare în minte ideea acelui „unu” în față. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat Robert Lewandowski, conform presei din Polonia, înaintea meciului cu România.