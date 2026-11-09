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Barcelona a reușit să facă o remontada în fața lui Atletico Madrid. Deși elevii lui Diego Simeone au deschis tabela, catalanii au fost cei care au câștigând, cele două reușite ale lui Fermin Lopez ducând scorul la 2-1.

Lamine Yamal, OUT din naționala Spaniei

Lamine Yamal a fost integralist în victoria contra lui Atletico Madrid. În ciuda revenirii pe tabela de scor, atacantul a avut și momente de îngrijorare.

După fluierul final al înfruntării, campionul mondial a simțit dureri la genunchi. În urma unor teste medicale s-a ajuns la concluzia că Luis de la Fuente nu se va putea baza pe serviciile lui Yamal pentru partida cu Cehia din Nations League.

Cel care a oferit anunțul este nimeni altul decât Fabrizio Romano. Jurnalistul italian a expus că Lamine Yamal se va alătura lotului înainte de partida cu Anglia.

„Lamine Yamal nu va fi disponibil pentru Spania în meciul împotriva Cehiei, din cauza unor probleme la genunchi.

Yamal se va alătura lotului înaintea partidei cu Anglia, recuperându-se după disconfortul resimțit la genunchi”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.