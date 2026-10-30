Lamine Yamal vs Kylian Mbappe la Balonul de Aur! Unde l-a pus jurnalistul spaniol pe Harry Kane

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur, în urma unei lupte strânse cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Atacantul lui Bayern Munchen a devenit primul englez după Michael Owen care câștigă prestigiosul trofeul individual. Atacantul lui Liverpool a câștigat Balonul de Aur în 2001.

Cum a votat reprezentatul Spaniei la Balonul de Aur: pe loc l-a pus pe Harry Kane

Jose Felix Diaz este jurnalistul spaniol care votează la Balonul de Aur. Directorul editorial al ziarului AS, cunoscut drept publicația de casă a lui Real Madrid, nu l-a pus pe Harry Kane pe primul loc.

Spaniolul a ales dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal și l-a ales pe starul francez, pe care l-a pus pe primul loc, în timp ce pe atacantul lui Bayern l-a așezat sub cei doi, pe poziția a treia, conform Mundo Deportivo.