În acest moment, „nerazzurrii” ocupă primul loc în Serie A, cu 69 de puncte. Inter are un avantaj de șase puncte față de rivala AC Milan, în timp ce Napoli completează podiumul, cu 62 de puncte.

Antonio di Gennaro, avertisment pentru Cristi Chivu: „Trebuie să fie atent”

Fostul internațional italian Antonio Di Gennaro a vorbit despre lupta pentru titlu și despre situația lui Chivu, într-o intervenție la Radio Marte.

„Acestea sunt lunile în care echipele trebuie să ajungă la nivelul maxim de formă, iar loturile ar trebui să fie din nou complete. Napoli este în creștere, iar Inter trebuie să fie atentă, pentru că șase puncte avans nu înseamnă foarte mult. Campionatul este încă deschis. Chivu se bucură de o mare apreciere din partea lui Marotta. Există și o perioadă mai dificilă, dar Chivu va fi ajutat de echipă”, a declarat Di Gennaro.

Antonio Di Gennaro, fost internațional italian, a câștigat titlul cu Verona în sezonul 1984–1985, primul și singurul din istoria clubului.

La nivel internațional, Di Gennaro a bifat 15 selecții și patru goluri pentru Italia și a participat la Cupa Mondială din 1986, unde Italia a fost eliminată în optimi de Franța.