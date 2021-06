"Sper ca inca am o relatie buna cu fanii lui Liverpool!" Suarez a vorbit despre o posibila revenire pe Anfield! Ce a spus despre Steven Gerrard

Luis Suarez (34 ani) a comentat zvonurile legate de o posibila revenire in Premier League.

Atacantul lui Atletico Madrid a dezvaluit ca nu se vede jucand in tricoul altei echipe din Premier League decat Liverpool. Suarez a vorbit despre legatura pe care o simte cu fanii de pe Anfield, exprimandu-si regretul legat de faptul ca nu a reusit sa cucereasca titlul alaturi de 'cormorani'.

Numele sau a fost asociat des cu o posibila revenire la Liverpool, mai ales datorita cifrelor pe care le-a obtinut in tricoul clubului, fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria 'cormoranilor'.

"Ar fi dificil sa joc pentru o alta echipa decat pentru Liverpool. Am avut, si sper ca inca am, o relatie buna cu fanii lui Liverpool, astfel ca ar fi ciudat pentru mine sa joc pentru o alta echipa.

Ar fi fost special sa castig titlul cu Liverpool, insa ma bucur ca s-a incheiat perioada de asteptare. Arata ca o echipa care va fi competitiva ain sezoanele urmatoare, chiar daca cel incheiat nu a fost cel mai bun. S-au intors acolo unde le este locul", a spus Suarez pentru World Soccer Magazine, citat de Mirror.

Intrebat despre planurile de viitor si daca ia in calcul o posibila plecare de la Atletico Madrid, echipa cu care a castigat titlul in La Liga, Suarez a dezvaluit ca este fericit cu locul in care se afla.

"In aceste momente, ma bucur de clipele petrecute aici. Suntem stabiliti in Spania, nu trebuie sa ne gandim la posibilitatea de plecare. Cand ma gandesc la cat de bine m-am adaptat la Atletico si la increderea pe care antrenorul mi-a aratat-o, stiu ca a fost decizia buna pentru mine", a adaugat uruguayanul.

Suarez a vorbit si despre fostul sau coechipier, Steven Gerrard si zvonurile conform carora cei doi s-ar reuni: "Cred ca Stevie se descurca bine fara mine! Sunt incantat, insa nu ma surprinde sa il vad castigand titlul cu Rangers. Asta face el, castiga, iar la un moment dat, in viitor, sunt sigur ca se va intoarce la Liverpool".