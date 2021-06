"La naiba!" Imaginea zilei! Cum a aparut Messi la scurt timp dupa victoria in fata Uruguayului lui Suarez

Lionel Messi, victorie in fata prietenului Suarez.

Argentina a castigat meciul disputat in compania Uruguayului, in etapa a doua a Copei America, si viseaza la castigarea trofeului.

La finalul meciului cu Uruguay, incheiat cu victoria la limita a Argentinei, scor 1-0, Messi a tinut sa impartaseasca cu fanii o imagine din vestiarul "pumelor". Starul argentinian poate fi observat in timp ce sta intr-o cada din vestiar, inconjurat de mai multi colegi: Di María, Paredes, Otamendi, De Paul si Correa.

"La naiba! Bine ca am castigat! Acest lucru ne ofera linistea necesara pentru ceea ce urmeaza", a fost mesajul care a insotit imaginea postata de Messi.

Argentina ocupa prima pozitie in Grupa A, cu patru puncte. In prima etapa, Messi & Co. au facut doar egal in compania nationalei din Chile, 1-1.