"Koeman nu avea personalitate!" Atacul lui Suarez la adresa antrenorului Barcelonei! Ce l-a dezamagit pe atacant 

Luis Suarez a castigat titlul in La Liga alaturi de Atletico Madrid.

Atacantul uruguayan a fost lasat sa plece in vara anului trecut de la Barcelona si a semnat cu Atletico Madrid, rivala la titlu. Suarez a fost decisiv pentru madrileni in acest sezon, iar la final, a profitat de trofeul castigat pentru a-i ataca pe oficialii catalani pentru modul in care au renuntat la el.

Intr-un interviu pentru El Partidazo de Cope, Suarez a vorbit din nou despre plecarea sa de pe Camp Nou si a profitat de ocazie pentru a vorbi despre relatia rece pe care a avut-o cu Ronald Koeman.

"Koeman, dupa ce a spus ca nu va conta pe mine, mi-a zis apoi 'daca nu se rezolva maine, ma voi baza pe tine'. Am vazut ca nu are personalitate. Am suferit cand Barcelona ma trimitea sa ma antrenez separat", a spus Suarez, citat de Mundo Deportivo.

Uruguayanul nu a uitat nici de Josep Maria Bartomeu, fostul presedinte al Barcelonei, cel care a fost o piesa cheie in plecarea lui: "Nu m-a sunat Bartomeu si nimeni din conducerea Barcei, insa am fost pe punctul de a le trimite o poza..."

Intrebat de continuitatea lui Messi, dar si despre posibila venire a lui Aguero pe Camp Nou, Suarez a vorbit sincer: "Nu mi-a spus nimic inca, insa i-as recomanda sa ramana. Sunt de acord cu aducerea lui Aguero".