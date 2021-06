Luis Suarez, varianta germana :) ! Rudiger a "gustat" din Paul Pogba, pentru a se convinge ca nu e extraterestru

Fotbalistul lui Chelsea a avut un gest ciudat in timpul partidei contra Frantei.

Rivalitatea dintre cele doua tari se manifesta in moduri ciudate, iar Antonio Rudiger l-a muscat pe Paul Pogba, in finalul primei reprize. Gestul acesta a fost facut de Luis Suarez, atacantul lui Atletico Madrid, pe cand juca in Premier League, pentru Liverpool, dar si cand a jucat pentru nationala Uruguayului.



Totusi, gestul lui Rudiger poate fi considerat ca unul facut in joaca, avand in vedere ca se cunoaste cu Paul Pogba din Premier League, unul evoluand pentru Chelsea, iar celalalt pentru Manchester United.

UEFA ar putea sa se sesizeze in cazul acesta, cum a facut-o cu Luis Suarez, dar ramane de vazut daca se va considera ca gestul fotbalistului neamt sa fii fost unul malitios si cu rele intentii, chiar daca pe imagini nu pare a fi asa.