Sparta Praga a luat decizia in cazul lui Florin Nita! Ce se intampla cu portarul roman al carui contract expira in vara

Florin Nita a devenit om baza in ultimele luni la Sparta Praga.

In urma cu un an de zile, Nita ajunsese chiar a treia varianta de portar, dar in ultimele luni rolul sau in echipa a crescut, iar oficialii de la Praga au hotarat sa ii prelungeasca intelegerea.

Sparta Praga ar fi demerat deja negocierile pentru a-i oferi romanului inca o intelegere valabila pe 2 ani, potrivit Isport. Cel mai probabil, el va semna intelegerea, deoarece a devenit prima varianta pentru echipa din Cehia.

In vara anului trecut, dupa ce FCSB a ramas fara Cristi Balgradean, Nita ar fi fost aproape de o revenire in echipa lui Gigi Becali. Totusi, el a ramas la Praga pentru a-si castiga postul de titular.

Dupa retragerea lui Ciprian Tatarusanu de la nationala, Nita poate apara si poarta echipei lui Mirel Radoi. Romania va juca la finalul acestei luni primele meciuri din campania de calificari pentru Campionatul Mondial din 2022 cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Pentru aceste meciuri, Radoi i-a solicitat la nationala pe Florin Nita, David Lazar si Andrei Radu. Ultimul mentionat va avea sanse mici sa joace, deoarece nu a avut niciun minut oficial in ultimul an pentru Inter Milano.